Thiago Ribeiro celebra chegada ao Atlético-MG e mira Libertadores

Sem vaga cativa no time titular do Santos, Thiago Ribeiro diz ter prontamente se colocado à disposição do Atlético-MG quando soube do interesse do clube alvinegro em contratá-lo. Nesta quarta-feira, ao ser apresentado na Cidade do Galo, o atacante, que chega por empréstimo até junho do ano que vem, disse que a possibilidade de jogar a Libertadores o motiva. Para que isso aconteça, porém, o Atlético precisa ir às oitavas do torneio continental.

"Quando o Maluf me ligou para colocar o interesse do Atlético, eu prontamente disse que, da minha parte, gostaria de vir porque é um clube grande, que está sempre disputando campeonatos e títulos importantes. Jogar em um clube grande como o Atlético é bom independente de qualquer coisa, ainda mais um clube que está acostumado a jogar a Libertadores como sempre vem jogando nos últimos anos. Na América do Sul, é a competição mais sonhada por todos", comentou o atacante.

Para que Thiago Ribeiro possa ser inscrito no torneio, entretanto, o Atlético precisa vencer o Santa Fe, da Colômbia, nesta quinta-feira, no Independência. Um empate já deixaria o rival em ótimas condições de se classificar, eliminando os mineiros. Thiago Ribeiro estará na torcida.

"Vou estar no jogo amanhã (quinta), torcendo pelos meus novos companheiros. Estou muito confiante na classificação pelo que vi o Atlético fazendo ao longo desses anos na Libertadores e na Copa do Brasil do ano passado. Por enquanto, não posso entrar em campo para dar minha contribuição, então, vou dar minha contribuição torcendo por todos", prometeu.