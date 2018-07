Thiago Ribeiro comemora retrospecto contra Botafogo A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Botafogo confirmou o bom retrospecto de Thiago Ribeiro. Autor do gol da vitória, o atacante já havia marcado nos outros dois confrontos que disputou contra o time carioca, no Campeonato Brasileiro de 2009, pela equipe mineira.