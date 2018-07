Thiago Ribeiro diz que Cruzeiro ainda pode ser campeão O atacante Thiago Ribeiro procurou mostrar confiança nas chances de título do Cruzeiro. Embora a equipe precise contar com os tropeços de Fluminense, diante do Guarani, e Corinthians, contra o Goiás, o jogador assegurou que tudo pode acontecer na última rodada.