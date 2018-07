Thiago Ribeiro e Pablo desfalcarão o Cruzeiro na quarta

O departamento médico do clube revelou que os dois atletas reclamaram de dores após o confronto e terão de ficar em recuperação por três semanas. "O Pablo sofreu um estiramento muscular na panturrilha (direita), fez um exame de ressonância magnética hoje (segunda) pela manhã, que mostrou uma lesão grau 2. Ele está vetado da viagem para a Colômbia e ficará em tratamento e em repouso absoluto, com uma expectativa de retorno de três semanas", disse Sérgio Freire Júnior, médico do Cruzeiro.

Já o atacante vetado do duelo de quarta está com dores no joelho esquerdo. "O Thiago Ribeiro sofreu uma torção no joelho esquerdo, uma lesão do ligamento colateral interno, grau 1, que foi confirmado por um exame de ressonância magnética, também realizado hoje (segunda). Também está vetado da viagem, com uma expectativa de retorno em três semanas", reforçou o médico.

Com o tempo estimado de recuperação, Thiago Ribeiro e Pablo também ficarão fora dos duelos de volta contra o América, pela semifinal do Mineiro, no próximo domingo, e contra o Once Caldas, três dias depois, pela Libertadores, ambos em Sete Lagoas (MG).