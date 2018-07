Thiago Ribeiro enaltece reação do Cruzeiro em derrota

"O torcedor viu, todo mundo viu que, em momento algum, nossa equipe desanimou. A gente fez o 4 x 2, 4 x 3 e poderíamos ter empatado no final, que seria um empate heroico, mas não aconteceu", lamentou o atacante, minimizando ainda que o Cruzeiro tenha perdido a liderança do Campeonato Brasileiro, ao ser ultrapassado pelo Fluminense.

"Nada acabou, está tudo aberto, mesmo número de pontos do Fluminense e não vamos desanimar. Algumas rodadas atrás, a gente estava 12 pontos atrás do Fluminense. Agora, que estamos empatados, não vamos desanimar", prometeu Thiago.

Confiante na recuperação, ele disse que o Cruzeiro não pode se abalar após a derrota no clássico. "É coisa do futebol, a gente não pode deixar essa derrota nos abater. Você ganha e você perde. Restam sete jogos e a gente vai jogar com toda raça e determinação para tentar ficar com esse título".