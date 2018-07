Thiago Ribeiro exalta vantagem do Cruzeiro

"O jogador entra em campo para ajudar a equipe, porque o nome está em jogo. O cara tem que procurar fazer o melhor para se destacar e ajudar o Cruzeiro. Fico feliz por ter conseguido ajudar o clube", destacou o atacante, que marcou três gols em uma mesma partida pela primeira vez no Cruzeiro.

Thiago Ribeiro, porém, lamentou o vacilo do time no início do segundo tempo, quando o Nacional aproveitou para reduzir a vantagem dos donos da casa. "A gente sai feliz pela vitória. Conseguimos um bom resultado. Não saímos completamente felizes pelo gol que tomamos. Voltamos um pouco sonolentos no segundo tempo e parecia que estávamos pedindo para levar o gol. Mas, no meu modo de ver, um resultado por dois gols de diferença é muito bom", valorizou.