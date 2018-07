Thiago Ribeiro exige personalidade no Cruzeiro Com o Cruzeiro precisando reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no primeiro jogo de quartas de final da Copa Libertadores, contra o São Paulo, o atacante Thiago Ribeiro afirmou nesta terça-feira que os jogadores precisarão de personalidade para o confronto da volta, na quarta, no Morumbi.