Thiago Ribeiro exige vitória do Cruzeiro no clássico

O atacante Thiago Ribeiro minimizou qualquer possível dificuldade que o Cruzeiro possa enfrentar no clássico com o Atlético Mineiro, no domingo. Como o líder do Campeonato Brasileiro jogará com toda a torcida a seu favor, o jogador disse que a vitória é uma obrigação.

"Quem quer ser campeão não pode desperdiçar pontos em casa, por mais que seja clássico, ainda mais que esse será um jogo como se fosse contra qualquer outra equipe, porque é só a nossa torcida e o estádio vai estar lotado", avaliou o atacante nesta quarta-feira.

Na avaliação de Thiago Ribeiro, a vitória é ainda mais importante porque o Cruzeiro foi derrotado em seu último jogo, diante do Grêmio. "Pelo último resultado que tivemos, temos que vencer para não deixar a liderança escapar. Faltam apenas oito jogos, está próximo de acabar, então vamos buscar fazer um bom jogo e vencer para continuar lá em cima", projetou.