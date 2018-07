Thiago Ribeiro faz exames e só deve voltar ao Santos após a Copa do Mundo

SANTOS - Depois de Leandro Damião, que está em tratamento médico para se recuperar de uma pubalgia e não tem data para voltar aos treinos, o Santos pode perder também Thiago Ribeiro para os jogos restantes antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa do Mundo. O atacante sofreu torção no joelho esquerdo nos minutos finais do jogo contra o Atlético Mineiro, no último domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e os primeiros exames por imagem mostraram que não houve ruptura do ligamento cruzado. Mesmo sem ter que passar por cirurgia, vai fazer exames mais minuciosos nesta terça para que os médicos determinem o tratamento adequado.

Mesmo sem repetir em 2014 o bom rendimento que apresentou no segundo semestre do ano passado, Thiago Ribeiro é considerado titular absoluto e um dos líderes do time pelo técnico Oswaldo de Oliveira, que o cita como exemplo para os jogadores recém-promovidos da base, pela sua dedicação e obediência tática. Com a contusão de Thiago, Geuvânio vai voltar a ser titular ao lado de Gabriel.

A cada rodada, aumentam os problemas de Oswaldo de Oliveira. O principal foi a perda da Vila Belmiro, cedida à Fifa para ser usada pela seleção da Costa Rica durante o período de preparação para a Copa do Mundo, o que obriga o time a mandar seus jogos fora de casa. Depois de Cuiabá, os dois próximos serão contra o Flamengo, no Morumbi, e o Criciúma, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

As lesões e os desfalques por convocações também estão atrapalhando o trabalho da comissão técnica. Ao todo, Oswaldo de Oliveira está quase sem um time inteiro: Edu Dracena e Gustavo Henrique (ambos passaram por cirurgia de joelho), Rildo (fissura em um osso do pé), Émerson (lesão muscular), Alan Santos (retornou de contusão no último domingo e voltou a sentir dores na coxa), Leandro Damião (pubalgia), Thiago Ribeiro (torção no joelho), Mena (convocada pelo Chile para a Copa, já está fora do jogo contra o Goiás, nesta quinta, em Goiânia), e Jubal e Alison foram chamados para integrar a seleção brasileira sub-21 que vai disputar o Torneio de Toulon, na França.

Como Cicinho cumpriu suspensão e volta contra o Goiás, Oswaldo de Oliveira deve deslocar Bruno Peres para a lateral esquerda. No meio, Leandrinho deve ser o substituto de Alan Santos. Outra possibilidade é a estreia de Renato se o Botafogo conseguir, entre esta terça e quarta, dar baixa no contrato dele na Federação do Rio de Janeiro (Ferj).