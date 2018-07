Thiago Ribeiro fica perto de acerto com o Atlético-MG

As negociações para a troca de Thiago Ribeiro por dois jogadores do Atlético-MG - os nomes especulados são os do meia Giovanni Augusto e do zagueiro Emerson - tiveram um novo capítulo nesta segunda-feira. O diretor administrativo santista, Dagoberto dos Santos, se reuniu com o gerente do clube mineiro, Eduardo Maluf, em São Paulo, e foi autorizado a conversar com os procuradores dos jogadores que devem ir para a Vila Belmiro para discutir salários e duração dos contratos. A troca deverá ser em definitivo e sem envolver dinheiro.

"Houve evolução nas negociações e nos próximos dias devemos bater o martelo", disse Dagoberto, que se negou a dizer quais são os jogadores que foram disponibilizados pelo Atlético e informar detalhes da troca, que ele dá como certa. "Acredito que nem será necessário um novo encontro entre dirigentes e que o acerto pode ser feito por telefone."

Dos prováveis jogadores do Atlético-MG a serem envolvidos na troca por Thiago Ribeiro, Giovanni Augusto, armador de 25 anos, é o mais famoso por ter marcado o primeiro gol em jogo oficial no Itaquerão, que teve a vitória do Figueirense por 1 a 0. Ele surgiu no futsal do Payssandu e chegou a ser companheiro de Paulo Henrique Ganso na base do clube paraense. Contratado pelo Atlético para o Sub-20, foi lançado no time de cima em 2010, mas não se firmou como titular.