Thiago Ribeiro já projeta Cruzeiro na liderança O Cruzeiro está na terceira posição do Campeonato Brasileiro com oito pontos, os mesmos de seu próximo adversário Ceará. E para o atacante Thiago Ribeiro, a equipe mineira precisa focar a vitória fora de casa, no domingo, para buscar a liderança da competição - primeiro colocado, o Corinthians tem 10 pontos.