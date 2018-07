Thiago Ribeiro minimiza ausência de Kléber no Cruzeiro

"Kleber é o artilheiro da Libertadores. Um jogador como ele faz falta, mas o Wellington Paulista também marca muitos gols. No ano passado, ajudou muito o Cruzeiro e tem condições de substituir o Kleber à altura", apostou.

O entrosamento com Wellington Paulista, segundo contou Thiago Ribeiro, será importante para garantir um bom desempenho ao ataque do Cruzeiro. "Na maioria das vezes em que jogamos juntos, conseguimos bons resultados e gols", afirmou o atacante.

O Cruzeiro está na liderança do Grupo 7 com 10 pontos, os mesmos do vice-líder Vélez Sarsfield e três na frente do Colo Colo.