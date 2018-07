Thiago Ribeiro minimiza mudança no ataque do Cruzeiro Como Wellington Paulista não conseguiu se recuperar das dores no joelho direito e foi vetado pelos médicos, o Cruzeiro terá mudança no ataque titular para o clássico de domingo, contra o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Brasileirão. Farías e Robert disputam a posição, mas a troca de parceiro não preocupa o atacante Thiago Ribeiro.