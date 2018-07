Thiago Ribeiro treina e deve voltar ao Cruzeiro em final O atacante Thiago Ribeiro foi a principal novidade do Cruzeiro no treino com bola realizado na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa II, onde o técnico Cuca começou a definir o time que enfrentará o Atlético-MG no próximo domingo, às 16 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no duelo de volta da final do Campeonato Mineiro.