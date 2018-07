Thiago Ribeiro vê Robinho com motivação extra para encerrar má fase contra Santos

O duelo entre Atlético Mineiro e Santos, nesta quarta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, vai ser cheio de reencontros. E um deles ocorrerá entre Robinho e Santos, afinal, ele é um dos maiores nomes da história recente do time paulista. Porém, o atacante vive momento irregular e de questionamentos no clube mineiro.

Nem por isso, porém, Thiago Ribeiro, que também já defendeu o Atlético-MG, acha que será mais fácil para o sistema defensivo santista neutralizá-lo. Pelo contrário. Ele aposta que Robinho entrará em campo ainda mais motivado para encerrar o momento ruim por se tratar de um adversário onde ele fez história.

"Ele pode até não estar bem, mas pode decidir o jogo em um lance. A gente acompanha, sabe que a imprensa e os torcedores estão pegando no pé, mas má fase acontece com qualquer um, inclusive com os grandes jogadores, como ele. Mas não podemos relaxar, ainda mais que é o ex-clube dele e ele vai querer mostrar serviço e virar a página", afirmou. "É um grande jogador, de qualidade técnica grande, com alto poder de definição. Precisaremos estar atentos", acrescentou.

Thiago Ribeiro teve passagem apagada pelo Atlético-MG, de cerca de um ano, entre 2015 e 2016, mas não brilhou pelo clube, com dez gols marcados em 43 partidas. Ele, porém, conhece bem a força do adversário quando atua no Independência e sabe que o Santos deverá ser pressionado.

Porém, ele destacou que o Atlético-MG deverá deixar espaços, algo que precisará ser explorado pelo Santos. "A gente sabe como é lá. Tentam sufocar o adversário e impor um ritmo forte. Mas sabemos que vamos ter espaço para contra-atacar", afirmou Thiago Ribeiro, que reencontrará o time mineiro nesta quarta-feira, assim como o técnico Levir Culpi e o volante Leandro Donizete.

Titular no último domingo contra o São Paulo, Thiago Ribeiro seguirá no time nesta quarta-feira, pois o colombiano Jonathan Copete está suspenso. Feliz com a sequência, espero fazer gols diante do Atlético-MG para conquistar seu espaço na equipe.

"Agora é dar sequência. Vou procurar me sair melhor dessa vez, estarei melhor fisicamente. Espero fazer mais um bom jogo e também gols, porque o atacante vive disso e quero ajudar o Santos", concluiu Thiago Ribeiro.