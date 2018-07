Thiago Ribeiro vê Santos como 'fábrica de craques'

SANTOS - Novo reforço santista, o atacante Thiago Ribeiro comemorou nesta quinta-feira o acerto com o clube, fechado na semana passada. Já treinando no CT Rei Pelé, ainda antes da apresentação oficial, o jogador de 27 anos exaltou o Santos, a quem classificou como uma "fábrica de craques".

"O Santos é uma fábrica de craques. Entra ano e sai ano, são mais e mais jogadores que aparecem para o cenário do futebol. Estou muito feliz por fazer parte desse projeto e espero ter sucesso aqui", disse Thiago Ribeiro, em entrevista exclusiva para o site oficial do clube.

Thiago Ribeiro estava desde 2011 no Cagliari, da Itália, e também comemorou por poder voltar ao futebol brasileiro. "Estou muito feliz porque é o que eu gostaria, de voltar a jogar no Brasil. E mais feliz ainda por defender um clube gigante como o Santos", admitiu.

Com passagens também por Rio Branco, Bordeaux (França), São Paulo e Al-Rayyan (Catar), o atacante teve sua melhor fase no Cruzeiro, onde jogou de 2008 a 2011 e chegou a fazer dupla com o meia argentino Montillo, a quem está reencontrando agora no elenco do Santos.

Segundo ele, ter a presença de Montillo vai "ajudar bastante" na sua adaptação no Santos. E Thiago Ribeiro também projeta reviver a boa dupla que tinha com o argentino. "No Cruzeiro, deu muito certo. É um jogador que tem muita qualidade e que eu conheço bastante", avaliou.