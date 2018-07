Thiago Ribeiro volta a treinar, mas continua na reserva do Santos

Dois dos principais jogadores do elenco do Santos, Edu Dracena e Thiago Ribeiro voltaram a treinar com bola nesta sexta-feira, recuperados de lesões. Os dois, porém, trabalharam junto com os reservas da equipe santista enquanto os titulares faziam exercícios de ataque contra defesa sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira.

Assim como na quinta, o treinador montou a equipe com: Aranha, Victor Ferraz, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Rildo. A tendência é que, quando estiveram em melhores condições físicas, Thiago e Edu Dracena entrem no time nos lugares de Rildo e Bruno Uvini, respectivamente.

O Santos se prepara para enfrentar o Palmeiras, quinta-feira, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Brasileirão, a primeira depois da Copa do Mundo. Para esta partida, o técnico Oswaldo de Oliveira não vai poder contar com o lateral-direito Cicinho, que tem que cumprir suspensão automática.