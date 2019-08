Thiago Santos deve substituir Felipe Melo no Palmeiras contra o Grêmio

Thiago Santos deve ser o substituto de Felipe Melo no Palmeiras para a partida contra o Grêmio, na próxima terça-feira, pela volta das quartas de final da Libertadores da América. A equipe alviverde venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na disputa.

Felipe Melo foi expulso no duelo de ida, na última terça-feira, ao receber dois cartões amarelos. Após perder o jogador, o técnico Luiz Felipe Scolari colocou Thiago Santos para recompor o sistema defensivo.

Em entrevista coletiva depois do jogo, Felipão falou que a tendência é de que Thiago Santos seja o substituto de Felipe Melo na partida de volta. O treinador também reclamou da expulsão do volante por não concordar com o segundo cartão amarelo.

"Em princípio, (Thiago Santos) é (o substituto de Felipe Melo). Quando temos que cobrar do Felipe, cobramos internamente. Na minha opinião, não vou cobrar a mais do que o normal porque uma das faltas não era para amarelo. Posso dizer que não tenho o que cobrar dele mais do que algumas vezes", afirmou o treinador.

Felipe Melo foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo e saiu chorando de campo. Ele também não concordou com o segundo cartão amarelo: “Eu vinha fazendo um bom jogo e deixar a equipe com um a menos em um jogo desse é bem complicado. O árbitro foi muito rigoroso nos dois cartões amarelos, sobretudo no segundo, falta muito normal de jogo. A torcida canta que a Libertadores é obsessão e isso passa para os jogadores. Chorei sim, foi um momento de desabafo. Homem chora. Tenho uma família por trás que torce por mim, quando deixo o time com um a menos de forma injusta dói bastante”.

O duelo de volta entre Palmeiras e Grêmio será realizado na terça-feira, às 21h30. O confronto acontecerá no Pacaembu, já que o Allianz Parque receberá show da dupla Sandy e Junior. Os ingressos estão esgotados.

Julgamento. Felipe Melo será julgado nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão contra o Bahia – deu uma cotovelada em Lucca. Como foi denunciado no artigo 254-A (praticar agressão física), está sujeito a pegar suspensão de quatro a 12 jogos. Ele já cumpriu a pena automática.