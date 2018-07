Thiago Santos elogia Ponte Preta e cobra atenção redobrada do Palmeiras

O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, preocupado em manter o bom desempenho em casa e fazer prevalecer o fator casa, ainda mais que o estádio deverá estar lotado - mais de 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.

Embora enalteça o bom desempenho em casa, o volante Thiago Santos elogiou o adversário e pediu atenção redobrada no Palmeiras. Para ele, todas as equipes se esforçarão ao máximo no duelo com o líder da competição.

"Todos darão a vida contra o Palmeiras porque o Palmeiras é líder", comentou o volante. "Somos o melhor mandante e temos de fazer prevalecer isso. Em casa, a nossa equipe tem de se comportar bem, sabemos da força da Ponte Preta. É uma equipe de qualidade, mas temos de fazer prevalecer o fator campo, entrar e ganhar."

Thiago Santos acrescentou ainda que, apesar da liderança, o time não pode se acomodar. O Palmeiras tem 39 pontos, apenas três a mais do que o Santos e quatro do que o Grêmio - a equipe gaúcha tem ainda um jogo a menos.

Assim, na avaliação do volante, qualquer vacilo pode causar perdas de posição na tabela. "O campeonato está muito embolado. Se você perde um jogo, os outros times já encostam, e nós tropeçamos duas vezes e todos encostaram. Não dá para falar quem brigará pelo título, temos de fazer a nossa parte e o nosso papel", finalizou.