Thiago Santos estende contrato com o Palmeiras por quatro anos

O volante Thiago Santos estendeu seu vínculo com o Palmeiras nesta terça-feira. O jogador de 29 anos assinou contrato de quatro anos, até dezembro de 2022. Seu vínculo anterior se encerraria no fim deste ano.

"Estou muito feliz por ter renovado por quatro anos", comemorou o jogador. "Espero que seja um período de muitas vitórias e muitas conquistas. E podem esperar de mim lá dentro de campo que vou dar o meu melhor sempre, como vinha fazendo até agora."

O volante chegou ao clube paulista em 2015, vindo do América-MG. Antes passou por Nacional, Araxá, Ipatinga e Linense. Desde que desembarcou no Palmeiras, Thiago Santos vem participando as grandes conquistas do time, como os títulos do Brasileirão em 2016 e 2018.

Na conquista da Copa do Brasil, em 2015, ele já estava no grupo, mas não participou do título porque já havia defendido o América naquela competição. Ao todo, Thiago Santos já soma 145 partidas e cinco gols com a time paulista.

Elogiado pelo técnico Luiz Felipe Scolari ao longo da última temporada, ele vinha se revezando com Felipe Melo como o "xerife" do meio-campo, na proteção à zaga.