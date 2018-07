Thiago Santos nega facilidade em clássico por ausência de Lucas Lima

O Palmeiras voltou aos treinos nesta terça-feira e começou cauteloso a preparação para o jogo com o Santos, sábado, no Allianz Parque. O jogo será um confronto direto pela segunda posição da tabela do Campeonato Brasileiro e o volante Thiago Santos comentou em entrevista coletiva que a ausência do meia Lucas Lima, machucado, não deve facilitar o confronto.

"Trata-se de um grande jogador, a gente sabe a qualidade dele. Mas se ele não vier, virá outro de qualidade também. Independentemente de quem vier, temos de entrar forte. Não adianta pensar que será mais fácil, vai ser muito difícil. Sabemos como é um clássico", disse o jogador, que por atuar no sistema de marcação, poderia ser um dos responsáveis por marcar o santista.

Lucas Lima tem lesão muscular na coxa direita e só deve voltar a atuar pela equipe dentro de algumas semanas. O técnico Levir Culpi tem apostado em Vecchio e Jean Mota para substituir o armador. As duas equipes estão separadas na tabela por apenas um ponto, condição que fez o volante palmeirense classificar o encontro no Allianz Parque como uma final. "Temos de pensar jogo a jogo, encarar como uma final, ainda mais se tratando de um clássico. É uma equipe com qualidade, o time deles é muito bom. Temos de trabalhar ao máximo para conseguir uma vitória", comentou.

O técnico Cuca começará nesta quarta-feira a definir a formação titular. O desafio dele será superar dois desfalques importantes. Titulares nos últimos jogos e destaques na vitória sobre o Fluminense, o zagueiro Edu Dracena e o lateral Egídio estão suspensos. Os favoritos a substitutos são Juninho e Zé Roberto.