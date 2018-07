Thiago Silva acredita que PSG vai desbancar Barcelona na Liga

O zagueiro do Paris St. Germain, Thiago Silva, disse que o time francês tem capacidade de sair vencedor do Grupo F da Liga dos Campeões depois da partida decisiva de terça-feira com o Barcelona. O PSG lidera o grupo com 13 pontos, um à frente do Barça, a quem derrotou por 3 a 2, em casa, no primeiro jogo.

Os campeões franceses só precisam de um ponto para garantir a primeira colocação, o que Thiago acredita que conseguirão. "É um jogo especial, e acho que podemos derrotar o Barcelona, ou pelo menos conseguir um empate", disse o brasileiro ao jornal L'Équipe.

O PSG está invicto em 22 jogos na atual temporada. O time terá a presença do atacante Zlatan Ibrahimovic, poupado na partida de terça-feira com o Lille no Campeonato Francês, e o influente meio-campista Marco Verratti, recém-recuperado de uma lesão. "A volta de Marco vai nos ajudar", afirmou Thiago, que enfrentará o colega de seleção brasileira Neymar. "Conversamos sobre isso, ele vai voltar a ser meu amigo só depois do jogo", brincou.

Em 2013, o PSG foi eliminado na quartas de final da Liga dos Campeões pelo Barcelona pelo saldo de gols fora de casa depois de dois empates com o clube espanhol.