Thiago Silva ainda acredita em título no Milan Depois de tropeçar nas últimas duas rodadas do Campeonato Italiano, o Milan permitiu que Roma e Inter de Milão abrissem boa vantagem nas primeiras colocações. Mas apesar do cenário não ser nada favorável, o zagueiro brasileiro Thiago Silva ainda acha que a equipe de Leonardo tem condições de ser campeã.