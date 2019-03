Thiago Silva compara queda do PSG à do Real e pede desculpas à torcida

O zagueiro Thiago Silva não escondeu a chateação pela surpreendente queda do Paris Saint-Germain para o Manchester United, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de vencer o adversário por 2 a 0 em pleno Old Trafford, o time francês caiu por 3 a 1 nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

"É difícil falar. É uma pena. Nós jogamos muito bem lá, mas aqui não conseguimos realizar as coisas que planejamos antes. Nós estávamos em uma boa sequência e, de novo, termina aqui. Isso é o futebol. Nada funcionou hoje. Eu peço que nossos torcedores nos perdoem", declarou na saída do gramado.

Esta não é a primeira vez que o PSG decepciona sua torcida na Liga dos Campeões, na qual caiu pela terceira vez consecutiva nas oitavas. E a surpresa com o resultado desta quarta se compara à vivida pelo Real Madrid, que na terça-feira foi goleado pelo Ajax por 4 a 1, em pleno Santiago Bernabéu, após vencer por 2 a 1 a ida na Holanda.

"Aconteceu com a gente o mesmo que o Real Madrid viveu", comparou Thiago Silva. "Teremos que nos levantar o mais rápido possível para estabilizar no Campeonato Francês, ainda que o tenhamos encaminhado. Mas é uma pena voltar a cair na Liga dos Campeões", apontou.

No Campeonato Nacional, o PSG é o líder com 71 pontos, 17 à frente do segundo colocado Lille, que ainda tem uma partida a mais. A próxima partida da equipe, aliás, é pela competição, diante do Nantes, sábado, fora de casa.