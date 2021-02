Thiago Silva desabafa sobre saída do PSG: 'Merecia muito mais respeito'

Thiago Silva desabafou. Em entrevista à revista FourFourTwo, o zagueiro de 36 anos, atualmente no Chelsea, da Inglaterra, reclamou da postura dos dirigentes do Paris Saint-Germain em seus últimos momentos de clube.

O brasileiro ficou oito anos no PSG. Foram 23 títulos, sendo sete do Campeonato Francês. "Eles não me ofereceram nada. Nem mesmo um: 'Thiago, você aceita € 1 para ficar aqui?'. Nada. Foi muito decepcionante", afirmou o jogador.

Leia Também Com assistências de brasileiros, Real Madrid vence e se aproxima do Atlético

Ele revelou que em Lisboa, quando o time brigava pelo título da Liga dos Campeões - foi derrotado na final pelo Bayern de Munique -, sentiu que era sua despedida, que o ciclo no PGS tinha chegado ao fim.

"Eu corri para o presidente Nasser (Al-Khelaifi), no elevador do hotel, e ele me disse que o Leonardo queria falar comigo. Eu imaginei o que estava por vir, mesmo que minha mente já estivesse longe do PSG. Depois do apito final em Portugal, eu senti que era minha última partida", afirmou.

Thiago Silva exclusive How Frank Lampard helped woo the centre-back to Chelsea last summer ➡️ https://t.co/4jzhdnqg32 #CFC pic.twitter.com/uP34yJB2iH — FourFourTwo (@FourFourTwo) February 9, 2021

O zagueiro disse ainda que 'merecia muito mais respeito' e citou Cavani como outro exemplo de outra situação ruim em relação ao comportamento da diretoria. O uruguaio, que depois se transferiu para o Manchester United, também saiu sem qualquer consideração do PSG.

"Durante a pandemia, eles tiveram três meses para planejar minha despedida. Mas nada foi feito. Eu não fiquei uma temporada ou alguns meses. Foram oito anos de uma história de um capitão que levantou muitos troféus no clube", afirmou Thiago Silva.