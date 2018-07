Thiago Silva desfalca PSG contra o Barcelona pela Liga dos Campeões

O técnico Laurent Blanc anunciou nesta segunda-feira mais um importante corte no time do Paris Saint-Germain para o jogo decisivo contra o Barcelona, nesta terça, no Camp Nou. O zagueiro Thiago Silva está fora da partida, que vale vaga na semifinal da Liga dos Campeões, por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

O brasileiro se machucou durante o jogo de ida do confronto com o Barcelona, em Paris. Ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo para dar lugar a David Luiz. Voltando de lesão, o compatriota acabou decepcionando ao falhar em lances decisivos - levou duas "canetas" do uruguaio Luis Suárez, autor de dois gols e herói da partida.

Após ser vilão, David Luiz terá chance de se redimir no duelo desta terça. Ele formará a dupla de zaga titular com o também brasileiro Marquinhos, após ser cotado para jogar no meio-campo, na vaga do volante Thiago Motta, outro desfalque certo no Camp Nou. Mas David Luiz, que chegou a atuar na posição central no Chelsea, deverá jogar mesmo na defesa.

Para compensar as baixas, Laurent Blanc terá os retornos do volante Marco Verrati e do atacante Zlatan Ibrahimovic. O meio-campista e o artilheiro do time cumpriram suspensão no jogo de ida, vencido pelo Barcelona por 3 a 1. Para avançar, o PSG terá que vencer por três gols de diferença ou por apenas dois, desde que o placar seja igual ou superior a 4 a 2.