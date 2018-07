Thiago Silva desfalca PSG, mas David Luiz é relacionado por Blanc

O Paris Saint-Germain deverá contar com a volta do zagueiro David Luiz para a estreia na Liga dos Campeões. O jogador se recuperou de lesão no joelho sofrida quando defendia a seleção brasileira, foi relacionado nesta terça-feira e deve ser titular contra o Ajax, quarta, na Holanda. Por outro lado, seu companheiro Thiago Silva, ainda contundido, está fora da partida.

David Luiz se contundiu durante o amistoso entre Brasil e Colômbia, no último dia 5, desfalcou a seleção contra o Equador, e o Paris Saint-Germain diante do Rennes no último sábado. Ele inclusive ficou de fora do treino da última segunda, mas ainda assim foi relacionado e deve atuar.

Por outro lado, Thiago Silva sequer foi convocado pelo técnico Laurent Blanc e está fora da partida. Ele ainda se recupera de lesão muscular na coxa direita sofrida no dia 11 de agosto, em amistoso contra o Napoli. O zagueiro até trabalhou com os colegas na última segunda, mas, ainda sem ritmo, não tem condições de jogo.