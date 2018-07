Thiago Silva deve voltar ao Paris Saint-Germain nesta sexta-feira

Tendo feito apenas um jogo oficial desde a vitória do Brasil sobre a Colômbia, pelas quartas de final da Copa do Mundo, Thiago Silva deve voltar aos gramados nesta sexta-feira, quando o Paris Saint-Germain encara o Lens pela 10.ª rodada do Campeonato Francês, no Stade de France - mandante, o Lens escolheu jogar mais perto de Paris.

O zagueiro brasileiro foi titular na estreia da competição, mas sofreu uma lesão muscular em um amistoso contra o Napoli, dia 11 de agosto. Na época, o PSG estipulou em um mês o prazo para que retornasse, mas isso só vai acontecer agora, mais de dois meses depois.

"Ele está em forma e vai para o jogo. Foram nove semanas de tratamento. Ainda vamos pensar se ele começa como titular ou entra durante o jogo. Afinal, temos uma longa temporada pela frente", disse o técnico Laurent Blanc.

Diante do Lens, ele também não vai poder contar com o craque do time, o sueco Zlatan Ibrahimovic, que se trata de uma lesão no calcanhar. Marquinhos também está machucado e não joga. O jovem francês Presnel Kimpembe, de apenas 19 anos, e o marfinense Serge Aurir podem aparecer no time titular.