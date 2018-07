Thiago Silva diz que Paulo Henrique Ganso quer jogar no Milan

O zagueiro Thiago Silva garantiu que o meia Paulo Henrique Ganso tem o interesse de defender o Milan já na próxima temporada do futebol europeu. O defensor revelou ter conversado com o jogador santista antes do clássico contra a Inter de Milão, vencido por 3 a 0 no último sábado, e revelou o conteúdo da conversa e o desejo de Ganso.

"Falei com ele antes do clássico e Ganso me disse que veria a partida pela televisão. Também confessou que ia torcer pelo Milan e que esperava assinar contrato com nosso time", afirmou Thiago Silva, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Serra, sobre Ganso, que desperta o interesse dos dois rivais de Milão

O zagueiro brasileiro faz campanha aberta para que o Milan contrate Ganso e defendeu que o seu clube não pode perder a disputa com a Inter de Milão para ter o jogador santista a partir da temporada 2011/2012. "Na próxima vez que for ao Brasil, o trago na mala", brincou.

Na entrevista, Thiago Silva exaltou outro jogador brasileiro. Para ele, o atacante Alexandre Pato, autor de dois gols na vitória sobre a Inter de Milão, tem potencial para ter o mesmo sucesso de Ronaldo, recém-aposentado, na sua carreira. "Eu o conheço bem e sei o que é capaz de fazer. Quando joga como centroavante, marca. Pode chegar a ser o novo Ronaldo porque ele é o novo fenômeno", disse.

