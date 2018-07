Thiago Silva e Daniel Alves entram na seleção da Fifa de 2013

ZURIQUE - Sem nenhum jogador concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2013, o Brasil conseguiu colocar dois jogadores na seleção ideal do ano passado, em votação realizada pela Fifa e pela Fifpro (Associação dos Jogadores) pela internet. Entraram na equipe o lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, e o zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain.

Esta é a quarta vez que Daniel Alves entra na seleção, que começou a ser premiada em 2005. Desde então, o Brasil teve Cafu (2005), Daniel Alves (2009, 2011 e 2012) e Maicon (2010) eleitos. Assim, já são cinco anos seguidos com o País tendo o melhor lateral-direito do mundo.

Já Thiago Silva, apesar de ser o zagueiro mais caro do mundo, foi eleito pela primeira vez para a seleção ideal da Fifa. David Luiz, Dante e Marcelo, todos também campeões da Copa da Confederações com a seleção brasileira, também concorriam ao prêmio. O lateral-esquerdo esteve na seleção do ano passado, mas perdeu seu posto para Phillip Lahn, do Bayern de Munique.

A equipe se dividiu de forma equilibrada entre as quatro equipes mais fortes do mundo hoje. O Barcelona cedeu quatro (Daniel Alves, Iniesta, Xavi e Messi), Bayern três (Neuer, Lahn e Ribéry), o Real Madrid dois (Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo) e o PSG outros dois (Ibrahimovic e Thiago Silva).

Essa é a sexta vez seguida que Xavi entra no prêmio, uma vez menos que Iniesta. Messi também está na sexta seleção consecutiva, enquanto Cristiano Ronaldo entrou pelo oitavo ano.

Assim, as novidades foram Neuer (eleito a primeira vez, depois de cinco vitórias de Casillas), Thiago Silva (primeira vez, após três eleições de Piqué), Lahn (junto com Neuer o primeiro alemão escolhido na história), Ribéry (o primeiro francês desde 2006) e Ibrahimovic (também primeiro sueco, ocupa o lugar que já foi de Falcao, Rooney, Villa e Torres ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo).

CONFIRA OS JOGADORES ESCOLHIDOS:

GOLEIRO - Neuer (Bayern de Munique)

DEFENSORES - Daniel Alves (Barcelona), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid) e Lahm (Bayern de Munique);

MEIO-CAMPISTAS - Iniesta (Barcelona), Xavi (Barcelona) e Ribéry (Bayern de Munique);

ATACANTES - Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) e Messi (Barcelona).