Thiago Silva e David Luiz aparecem na seleção da 1ª fase

Para criar a seleção, a Fifa levou em conta a pontuação de cada jogador baseada em toda tecnologia que tem disponível. Com o sistema de rastreamento nos atletas, a entidade mede a ação de cada um e determina o impacto positivo ou negativo para seu time. Através desse sistema, os especialistas determinaram que o meia James Rodríguez foi o melhor da competição até agora, com 9,79 pontos.

David Luiz é o terceiro melhor jogador e o melhor zagueiro, com 9,69, enquanto Thiago Silva aparece como terceiro melhor defensor, com 9,5. Ao lado dos brasileiros, aparecem na zaga o belga Van Buyten e o francês Mamadou Sakho. No gol, está o nigeriano Enyema.

A principal surpresa talvez seja a presença do meio-campista Perisic, da Croácia, que segundo as estatísticas da Fifa foi o segundo melhor jogador da primeira fase, com 9,74 pontos. Ele forma o meio de campo com James Rodríguez, com o suíço Shaqiri e com o alemão Philipp Lahm.

No ataque, nada de Neymar, Messi ou Thomas Müller, artilheiros do torneio, todos com quatro gols. Arjen Robben, com 9,62 pontos, forma dupla com Benzema, que tem 9,65. Neymar aparece como terceiro melhor atacante no ranking, com 9,52, enquanto Messi é o quarto, com 9,45. Müller sequer aparece entre os seis principais atletas do setor.