Thiago Silva e David Luiz são eleitos para a seleção da Fifa

Zagueiros titulares do Brasil na Copa do Mundo, Thiago Silva e David Luiz formam a dupla de zaga da seleção de 2014, anunciada nesta segunda-feira, no início da festa da Bola de Ouro da Fifa, em Zurique (Suíça). A escolha foi feita por jogadores sindicalizados a entidades lidadas à FIFPro, uma espécie de sindicato internacional.

Thiago Silva já havia sido eleito para a seleção ideal da Fifa em 2013, quando foi escolhido junto do alemão Philipp Lahm, do espanhol Sergio Ramos e do também brasileiro Daniel Alves. Capitão do Brasil na Copa do Mundo, o zagueiro do Paris Saint-Germain estava suspenso e não jogou no histórico 7 a 1 da Alemanha.

Já David Luiz, bastante criticado pela atuação nos dois últimos jogos do Brasil na Copa, substitui exatamente Daniel Alves na seleção ideal. Thiago Silva, Sergio Ramos e Philipp Lahm foram reeleitos. No gol, o alemão Manuel Neuer também repetiu o prêmio de 2013.

As principais novidades vieram no meio-campo, com as escolhas de Iniesta, Di Maria e Toni Kroos - no ano passado, os eleitos haviam sido Iniesta, Xavi e Ribèry. Por fim, no ataque, Cristiano Ronaldo e Messi ganharam a companhia do holandês Robben. A seleção de 2013 tinha Ibrahimovic.

ONZE IDEAL DA FIFA: