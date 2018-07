Thiago Silva e Ibrahimovic perdem pênalti, e PSG é eliminado da Copa da França A ambição do Paris Saint Germain de conquistar dois títulos nacionais nesta temporada ruiu nesta quarta-feira, quando Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva desperdiçaram as duas primeiras cobranças na disputa de pênaltis, e o time foi eliminado nas quartas de final da Copa da França para o Evian Thonon Gaillard, após empate de 1 x 1 no tempo normal.