Thiago Silva e Thiago Motta desfalcam PSG em Valência

Thiago Silva ainda não está completamente recuperado da lesão na coxa esquerda que sofreu durante a partida contra o Ajaccio, no mês passado. E Thiago Motta, que também estava com contusão muscular, até voltou a treinar no último sábado, mas não foi relacionado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para a primeira partida do confronto com o Valencia.

O clube francês espera que os dois jogadores estejam aptos para entrar em campo no jogo de volta contra o Valencia, marcado para o dia 6 de março, em Paris.

Os dois brasileiros não são os únicos a ficar de fora do jogo de terça-feira, pois o PSG tampouco contará com David Beckham. Recém-contratado, o astro inglês ainda nem treinou com a equipe desde que acertou sua transferência no dia 31 de janeiro. Sua estreia deve acontecer no próximo fim de semana, pelo Campeonato Francês.