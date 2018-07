Thiago Silva estende contrato com o Paris Saint-Germain até 2020

O zagueiro Thiago Silva renovou seu contrato por dois anos com o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira e estendeu sua permanência no clube francês até 2020. Ao anunciar o novo acordo, o time de Paris tratou o brasileiro como "um dos maiores jogadores da história" do clube.

Nas últimas semanas, rumores apontavam o defensor no Milan, seu ex-clube, e na Juventus. Pelo contrato anterior, que se encerraria em 2018, Thiago Silva poderia deixar o clube já em 2017 caso o PSG não se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões, o que atualmente é uma possibilidade real, em razão das oscilações da equipe no Campeonato Francês.

Preocupada, a diretoria do PSG resolveu se antecipar para evitar a saída precoce do seu capitão. "Estou muito feliz pela extensão de contrato de Thiago Silva. "Ele é um capitão incrível por seu conhecimento do jogo e autoridade em campo. Nossos torcedores sempre apreciaram seu exemplar espírito de luta. Sua presença continuará a ajudar no progresso do clube", disse o presidente e dono do clube, Nasser Al-Khelaifi.

Thiago Silva também comemorou o novo acerto. "É um grande prazer estender o meu contrato com o Paris Saint-Germain", afirmou o zagueiro, que chegou ao clube em 2012. "Aqui eu encontrei um clube maravilhoso, onde pude me desenvolver. Estou muito orgulhoso de ser o capitão desta equipe que ganhou tudo na França por duas temporadas e também conquistou o respeito de toda a Europa, graças às suas performances na Liga dos Campeões."