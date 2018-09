Thiago Silva exalta história do PSG antes de estreia na Liga dos Campeões

Em duelo com cara de final, mas que na realidade é válido apenas pela rodada de abertura do Grupo C da Liga dos Campeões, Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), na Inglaterra, no primeiro grande jogo desta edição da competição continental.

Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, Thiago Silva falou sobre a trajetória da equipe nas outras edições do torneio europeu. "Ao longo dos últimos seis a sete anos, o PSG tem vindo a construir gradualmente o desafio de participar nestes jogos mais difíceis. Nós vencemos o Chelsea em grandes jogos, mas perdemos outros", lembrou o defensor ao se referir a confrontos diante de outro tradicional clube inglês na Liga dos Campeões.

Sobre a partida contra o Liverpool, o brasileiro diz crer que será um ótimo jogo, mas um duelo complicado para o PSG. "A atmosfera será ótima e o Liverpool gosta de pressionar muito. É tudo sobre nós, no entanto: temos que nos concentrar nisso e estar preparados. Estas são, provavelmente, as duas equipes mais fortes do futebol mundial".

O técnico Thomas Tuchel também concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e comentou sobre o posicionamento de Neymar, que virou uma incógnita no PSG para esta partida no estádio Anfield Road, em Liverpool. "O que é certo é que ele [Neymar] vai jogar, mas em qual papel, eu não direi! Nunca é um risco confiar em Di María. Em que papel, assim como Neymar, eu não posso dizer a você. Seria muito fácil para o Liverpool se preparar!", afirmou.

Tuchel disse ainda que o jogo de terça-feira é um grande desafio e a equipe deve apresentar o seu melhor desempenho. "Um jogo como este é um desafio. Isso trará o melhor de nós, nos acostumará com essa pressão e esse tipo de nível. Não há problema com isso. O que nós precisamos amanhã é o melhor desempenho que temos. Você nunca pode estar confortável contra os times de Jurgen - ou em Anfield -, mas esse tipo de adversário, atmosfera, traz o melhor de nós. Acredito que podemos ser um adversário muito perigoso amanhã", projetou.

A partida promete ser bem disputada. PSG e Liverpool têm 100% de aproveitamento na temporada. A equipe parisiense é líder do Campeonato Francês, com 15 pontos. Já o Liverpool é vice-líder do Campeonato Inglês, também com 15 pontos, atrás apenas do Chelsea por ter menor saldo de gols.