Thiago Silva exalta rápida adaptação de Kaká na seleção brasileira

WROCLAW - Mais de dois anos após sua última partida pela seleção, Kaká voltou a atuar com a camisa brasileira diante do Iraque, na goleada por 6 a 0 da última quinta-feira. Mesmo com o longo período afastado, o meia do Real Madrid parecia acostumado a jogar com Neymar e Oscar, com quem nunca havia atuado, e Hulk, com quem havia jogado por apenas 13 minutos, em 2009.

A participação de Kaká foi elogiada pelo capitão da seleção, Thiago Silva. O zagueiro declarou que os últimos dias de treinamento e a inteligência do meia devem fazer com que o desempenho ofensivo brasileiro seja ainda melhor no amistoso diante do Japão, nesta terça-feira, em Wroclaw, na Polônia.

"O entrosamento ainda não está o ideal, mas contra o Iraque tivemos uma movimentação muito boa lá na frente, parecia que a gente já estava jogando junto há muito tempo, sendo que o Kaká não vinha sendo convocado. Então, agora temos um jogo muito difícil contra o Japão, mas a gente espera que com esse entrosamento e a experiência dele (Kaká) possamos fazer um grande jogo", declarou, em entrevista ao site da CBF.

Para Thiago Silva, as últimas partidas da seleção brasileira têm mostrado que a equipe está adquirindo um estilo de jogo. "Já criamos uma identidade fixa, tanto que o Mano (Menezes) está fazendo poucas alterações. Vejo a seleção com uma cara nova, estilo de jogo definido", afirmou.