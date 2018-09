Thiago Silva fala em ser referência para novatos na seleção brasileira

O zagueiro Thiago Silva, de 33 anos, treinou nesta terça-feira entre os titulares da seleção brasileira em New Jersey e logo depois concedeu entrevista coletiva para falar sobre o início da trajetória de olho na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Mais velho jogador do grupo, ele não descartou estar no próximo Mundial. Na conversa com os jornalistas, Thiago Silva também defendeu Neymar pelo que fez na Copa da Rússia e disse que espera ser referência para os novos convocados do técnico Tite.

"O recomeço é sempre desafiador. Na nossa cabeça não pode haver dúvidas do que fizemos até aqui. A tristeza é inevitável após uma eliminação na Copa. Agora, os mais experientes têm que passar para os novatos conhecimento. Vamos acolher os meninos para que cheguem da melhor maneira possível e nos ajudem".

No total, Tite convocou seis jogadores pela primeira vez para a seleção principal: Hugo Souza, Éder Militão, Andreas Pereira, Lucas Paquetá, Everton e Richarlison. "A gente não vai entrar e falar o que tem que ser feito. A gente precisa ser referência. Não é qualquer um que se sente em casa desde o início. Os meninos têm técnica enorme mas a primeira vez não é fácil", disse o zagueiro.

Em relação a Neymar, o zagueiro lembrou mais uma vez das dificuldades que o jogador enfrentou às vésperas do Mundial, quando passou por cirurgia no pé direito, e acredita que seu companheiro do Paris Saint-Germain dará a volta por cima.

"Ele sabe a responsabilidade que tem. Foi um cara que fez um sacrifício danado para disputar a Copa. Foram três meses de muito tratamento. Ele se dedicou ao máximo para nos ajudar e nos ajudou. Claro que o ritmo não foi o mesmo. Ficou muito tempo parado e isso é complicado. Mas temos plena confiança no que tem a nos dar. Esse ano vai brigar pelo prêmio de melhor do mundo, que é dado no ano que vem. Tenho grande prazer de ter ele como companheiro hoje."

Thiago Silva também falou sobre os planos de estar na próxima Copa do Mundo, quando estará com 38 anos. E para demonstrar que tem condições de estar na lista, citou como exemplo o zagueiro Rafa Márquez, que disputou a Copa da Rússia pela seleção mexicana com 39 anos.

"O Rafa Márquez foi o mais recente caso. Ele se dedicou ao máximo para sua seleção e foi convocado. E isso vou fazer a cada dia. Enquanto tiver motivação vou seguir a minha maneira. Enquanto tiver apetite vamos seguir nesse dia a dia", finalizou.

A seleção brasileira volta a treinar nesta quarta-feira na Red Bull Arena, em New Jersey. Na sexta-feira, a equipe enfrentará os Estados Unidos, às 21h05 (de Brasília). No dia 11, enfrentará El Salvador, em Washington.