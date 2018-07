Thiago Silva fica fora de treino e vira dúvida contra o Paraguai

CAMPANA - O zagueiro Thiago Silva ficou de fora do último treino antes do jogo contra o Paraguai e deve desfalcar a seleção brasileira neste domingo, pelas quartas de final da Copa América. O defensor já havia se ausentado do trabalho da tarde de sexta-feira e, neste sábado, 16, não participou do rachão.

A comissão técnica ainda não confirmou o desfalque do zagueiro, que passaria por avaliação médica neste sábado. Na sexta, a CBF havia informado que o jogador estava com "fadiga muscular, decorrente do desgaste natural dos três jogos disputados na Copa América".

O médico da delegação brasileira, Rodrigo Lasmar, porém, afirmou à agência de notícias Associated Press que as perspectivas são boas para o zagueiro do Milan. Segundo Lasmar, Thiago Silva "melhorou significativamente e tem boas chances de atuar" no domingo.

Titular absoluto da seleção brasileira desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando, Thiago Silva poderá ser substituído por Luisão ou David Luiz, na dupla com Lúcio na zaga.

A delegação brasileira deixará Campana ainda neste sábado rumo à Buenos Aires, onde passará a noite. Da capital, a seleção seguirá no domingo para La Plata, onde vai enfrentar o Paraguai às 16 horas, no Estádio Ciudad de La Plata.