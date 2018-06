Thiago Silva herda camisa 2 de Daniel Alves e Marcelo vestirá o número 12 na Copa

Neymar com a 10, claro. Gabriel Jesus será o 9. E Thiago Silva herdou a 2 do lesionado Daniel Alves. A seleção brasileira já tem a numeração definida para a Copa do Mundo. Em lista divulgada oficialmente nesta sexta-feira pela CBF, não há grandes novidades em relação às camisas que os jogadores usaram nas Eliminatórias para o Mundial que será realizado na Rússia a partir do dia 14 de junho.

Talvez a maior seja a que envolve o lateral-esquerdo Marcelo, que optou pela camisa 12, seu número no Real Madrid, com o qual ganhou no último sábado o título da Liga dos Campeões da Europa ao ajudar o time a vencer o Liverpool por 3 a 1, em Kiev, na Ucrânia.

Ao vestir a camisa 2, Thiago Silva mantém o número com o jogador mais experiente da seleção. Era Daniel Alves, agora é ele. Antes, o zagueiro vestia o número 14, que será do lateral-direito Danilo na Copa. Filipe Luis, reserva da lateral esquerda, herdou a 6 de Marcelo.

Os goleiros jogarão com a 1 (Alisson), 16 (Ederson) e 23 (Cássio). Essa numeração já vale também para os amistosos contra Croácia, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), em Liverpool, e Áustria, no dia 10 de junho, em Viena.

Depois de disputas estes duelos de preparação, o Brasil fará a sua estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.

Confira a numeração dos jogadores do Brasil para a Copa do Mundo: