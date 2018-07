Thiago Silva lamenta ausência na seleção: 'É difícil para mim'

Destaque do Paris Saint-Germain ao marcar um dos gols na vitória sobre o Ajaccio, no último domingo, pelo Campeonato Francês, o zagueiro Thiago Silva falou pela primeira vez abertamente sobre a ausência na lista de convocados da seleção brasileira, divulgada pelo técnico Dunga na semana passada.

"É difícil para mim", reconheceu em declaração ao jornal esportivo francês L'Equipe. "Não sei por que ele (Dunga) não me ligou", emendou o jogador que não foi lembrado pelo treinador para os amistosos em 5 de setembro, contra a Costa Rica, em Nova Jersey, e, do dia 8, contra os Estados Unidos, em Boston.

A ausência do zagueiro na lista pode colocá-lo como um dos culpados pelo fracasso do Brasil na Copa América, quando a seleção foi eliminada pelo Paraguai, nos pênaltis, nas quartas de final. Thiago Silva teve influência no resultado negativo, já que colocou a mão na bola dentro da área e possibilitou o empate do adversário. "Fui pego de surpresa na mesma hora que todo mundo, ele não me ligou antes", disse.

Presente nas duas últimas Copas do Mundo, Thiago Silva, de 30 anos, vem perdendo espaço na seleção brasileira nos últimos anos. Depois de ficar sem a braçadeira de capitão no início da nova Era Dunga, o jogador agora admitiu que será estranho ficar de folga durante o período dos amistosos. "Apenas cinco ou seis jogadores ficarão no Camp des Loges (centro de treinamento do PSG) durante a pausa internacional. Isso vai ser estranho. Não estou acostumado".

Apesar da frustração, ele ainda comentou que está tranquilo e que tentará dar a volta por cima. "Isso me motiva ainda mais. Tenho que trabalhar para encontrar meu lugar na seleção novamente. Estou calmo mentalmente, sei que sou um grande jogador", finalizou.