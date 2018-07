Thiago Silva lamenta notícia de briga com Ibrahimovic

PARIS - O zagueiro Thiago Silva, capitão do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, apenas lamentou, nesta sexta-feira, a notícia de capa do diário francês L''Equipe. De acordo com o jornal, o brasileiro e o sueco Ibrahimovic, dois dos líderes do grupo, estão sem se falar desde janeiro, depois que o atacante deu uma bronca desproporcional em Lucas e o zagueiro se viu obrigado a interferir.

Em matéria exclusiva, o L''Equipe revela a briga, que teria acontecido no intervalo do jogo contra o Ajaccio, dia 11 de janeiro. O jornal trás a manchete "Quem comanda o PSG?", com layout em referencia a um buraco de fechadura.

"Lamento muito que estas notícias apareçam em um momento que estamos totalmente concentrados nas retas finais de duas competições. Neste sábado temos uma decisão de Copa da Liga (Francesa) e nas próximas semanas temos a chance de conquistar o bicampeonato nacional", escreveu Thiago Silva, em comunicado.

Ele, porém, não nega o entrevero. "Simplesmente afirmo que minha cabeça, e garanto que de todos os meus companheiros também, somente estão voltadas para ganhar estes títulos para o PSG."