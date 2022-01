Thiago Silva marca, Chelsea bate o Tottenham e desencanta antes de ir ao Mundial

O Chelsea quebrou a sequência negativa de quatro jogos sem vencer no Campeonato Inglês ao derrotar o Tottenham pelo placar de 2 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Stamford Bridge, pela 23ª rodada. Um dos gols foi marcado pelo zagueiro brasileiro Thiago Silva.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 47 pontos, na terceira posição do Campeonato Inglês, e diminuiu para dez a diferença para o líder Manchester City. Entre eles está o Liverpool, com 48. O Tottenham, por outro lado, perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação para a Liga Europa ao ficar em sétimo, com 36.

Após admitir que a equipe está desgastada com a maratona de jogos, o técnico Thomas Tuchel tem optado por rodar o seu elenco, talvez até pensando na viagem que terá que fazer para disputar o Mundial de Clubes. Destaque para Lukaku, que foi mais uma vez escalado entre os titulares.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. O Chelsea chegou a ter 73% de posse de bola e finalizou sete vezes ao gol de Lloris, mas a pouca criatividade jogou contra o atual campeão da Liga dos Campeões, que foi para o intervalo com o marcador zerado.

O Tottenham, por outro lado, chegou a marcar com Harry Kane, mas a arbitragem assinalou falta em Thiago Silva e anulou o lance. No segundo tempo, o rival não mostrou o mesmo ímpeto e facilitou a vida do Chelsea, que abriu o placar logo no primeiro minuto. Ziyech recebeu de Hudson-Odoi, ajeitou com categoria e mandou no ângulo de Lloris.

Após o gol, o Chelsea continuou pressionando e não demorou para fazer o segundo. Mason Mount cobrou falta e Thiago Silva completou de cabeça para fazer 2 a 0. Em vantagem, o time mandante recuou e não teve dificuldade para confirmar a vitória e dar um ponto final na série negativa no Campeonato Inglês.

Depois de encerrar o jejum, o Chelsea inicia a preparação para o Mundial de Clubes da Fifa. O time inglês entrará em campo apenas no dia 9 de fevereiro.