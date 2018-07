Thiago Silva marca, PSG goleia Lyon e volta a disparar Campeonato Francês

PARIS - No jogo que fechou a 15ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain goleou o Lyon por 4 a 0, na noite deste domingo, em casa, e voltou a abrir vantagem na liderança da competição nacional. Com o expressivo triunfo no clássico, a equipe chegou aos 37 pontos, contra 33 do Lille, o segundo colocado, que no último sábado derrotou o Valenciennes por 1 a 0, fora de casa.

Um dos gols da vitória do Paris Saint-Germain foi marcado pelo zagueiro brasileiro Thiago Silva, enquanto o sueco Zlatan Ibrahimovic balançou as redes duas vezes, em ambas ocasiões cobrando pênaltis. Já o uruguaio Edinson Cavani abriu o placar do confronto para a equipe parisiense.

Com o resultado amargado no clássico, o Lyon ficou estacionado nos 19 pontos, na décima posição da competição nacional. Neste domingo, o clube acabou sendo atropelado pelo grande time do seu país na atualidade - e um dos mais poderosos do mundo hoje.

A goleada começou a ser construída pelo PSG aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Cavani recebeu escanteio da esquerda batido pelo brasileiro Lucas e desviou de cabeça para as redes. Pouco depois, aos 41 minutos, Ibrahimovic exibiu muita confiança ao marcar, com uma cavadinha, o primeiro do seus dois gols de pênalti.

Já aos 15 minutos da etapa final, veio o gol de Thiago Silva. Após escanteio batido da direita, Thiago Silva primeiro tentou fazer de cabeça, mas foi abafado por um defensor. Porém, pegou o rebote e finalizou para as redes. E, finalmente aos 38 minutos, Ibrahimovic, desta vez com uma cobrança rasteira e forte em nova penalidade, decretou o 4 a 0.

Com sua atuação deste domingo, Ibrahimovic se isolou na artilharia do Francês, com 11 gols, ficando um à frente de Cavani, o segundo maior goleador até aqui.