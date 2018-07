Thiago Silva revela desejo de voltar a jogar no Milan um dia

ROMA - O zagueiro do Paris Saint-Germain, Thiago Silva afirmou que pretende seguir os passos do compatriota Kaká e voltar a jogar no Milan no futuro. "Eu espero seguir os passos do Kaká e um dia voltar ao Milan", disse o atleta em entrevista à emissora italiana Sky Sport.

O zagueiro da seleção do Brasil teve uma passagem de quatro anos pelo Milan que começou em 2008, ano em que deixou o Fluminense para ir para a Itália. Lá, Thiago Silva ganhou o título do Campeonato Italiano em 2011 e a Supercopa da Itália.

Seu compatriota Kaká voltou para o Milan em 2013 após quatro anos no Real Madrid. "O Milan foi maravilhoso para mim. É uma pena que eu tenha ido embora sem me despedir direito, mas foi porque não sabia que estaria deixando o time", completou.

Solução encontrada pelo Milan para deixar as contas do clube no azul, o zagueiro de 29 anos foi vendido para o novo-rico PSG junto do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic por 42 milhões de euros no verão de 2012.

Desde que começou a jogar pelo novo clube, cheio de estrelas e turbinado pelo dinheiro do Catar, Thiago já ganhou duas vezes o Campeonato Francês.

No âmbito europeu, no entanto, o Paris St. Germain tem tido dificuldades para se firmar, tendo sido eliminado pelo Chelsea nas quartas de final da última Liga dos Campeões da Europa mesmo após ter vencido o jogo de ida por 3 x 1.