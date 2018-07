Thiago Silva se diz pronto para marcar Falcao Garcia

"É um jogador que a gente já tem ideias de como marcá-lo. É claro que cada jogo é um jogo e por ele estar passando por uma fase excelente na sua carreira, todo cuidado é pouco. Mas a gente também tem que saber que a Colômbia não é só Falcao Garcia e tem vários jogadores de qualidade que fazem a diferença para que ele possa fazer os gols também", declarou, em entrevista ao site da CBF.

A qualidade apontada por Thiago Silva é refletida na boa campanha colombiana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. A equipe é terceira colocada, com 16 pontos - quatro atrás da líder Argentina - e aparece com boas chances de conquistar uma das quatro vagas diretas para o Mundial.

"É uma equipe que tem nosso respeito porque é uma escola parecida com a nossa, com jogadores de muita técnica e qualidade que podem decidir o jogo a qualquer momento. Então acredito que para o público será um grande espetáculo, e que vença o melhor. E que o melhor seja a seleção brasileira", comentou Thiago Silva.