Thiago Silva se machuca e pode desfalcar Chelsea nas próximas rodadas do Inglês

Nem tudo foi felicidade para o Chelsea na vitória de virada, por 3 a 1, sobre o Aston Villa, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O zagueiro Thiago Silva, que também serve a seleção brasileira, teve um problema na coxa direita e teve de ser substituído na etapa final da partida em Birmingham.

"Thiago teve um problema na coxa e saiu do jogo antes que virasse uma lesão, eu espero. Eu acho (que Thiago e Kanté não enfrentarão o Brighton). São apenas dois dias. Estamos checando diariamente quem pode ser usado. É bastante desafiador", disse o técnico Thomas Tuchel, em entrevista coletiva, após o triunfo, que deixou o time londrino com os mesmos 41 pontos que o Liverpool na classificação, seis atrás do líder Manchester City.

Tanto Thiago Silva, como Kanté estavam tendo uma bela atuação na partida e, caso sejam desfalques nas próximas rodadas, vão fazer muita falta para a equipe que luta pelas primeira colocações no campeonato. Além das lesões, o Chelsea sofreu nas últimas rodadas com os cinco casos de covid-19, que deixaram o time desfalcado.

O atacante Lukaku, um dos que estiveram de fora do time por causa do vírus, retornou exatamente frente ao Aston Villa, ao entrar na etapa final e contribuir com a vitória, ao marcar o segundo de gol e sofrer o pênalti, que resultou no terceiro.

"Não há dúvida de que ele (Lukaku) é super importante. Ele teve azar de se machucar, lutou para voltar a tempo, depois teve covid. Jogar 45 minutos foi mais do que o departamento médico recomendou, mas pensamos que poderíamos correr esse risco", afirmou o treinador alemão.