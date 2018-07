Thiago Silva treina entre os reservas e deve ser poupado

O coletivo foi o primeiro realizado pela seleção brasileira desde o início dos treinamentos na última segunda-feira. E o técnico Luiz Felipe Scolari manteve a base do time campeão da Copa das Confederações no ano passado, exceto por Thiago Silva, que trabalhou entre os reservas, sendo substituído entre os titulares por Dante.

Assim, o time titular iniciou a atividade com a seguinte escalação: Julio Cesar; Daniel Alves, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Neymar, Fred e Hulk.

Thiago Silva foi poupado de dois treinamentos nesta semana na Granja Comary e também deixou um terceiro antes do fim. Assim, é o principal favorito a ficar fora do duelo com o Panamá, ainda mais que Felipão adiantou, durante a semana, que até quatro jogadores poderiam ser poupados do amistoso no Serra Dourada.

Ao contrário do que aconteceu na tarde de quinta-feira, quando seis jogadores foram poupados de um treinamento físico - os laterais Maxwell e Marcelo, o zagueiro Thiago Silva, o goleiro Julio Cesar, o volante Fernandinho e o meia Oscar - todos os jogadores foram ao campo 1 da Granja Comary na manhã de sol deste sábado. E, com isso, Felipão aproveitou para comandar um coletivo.

A seleção brasileira treina em somente um período neste sábado, assim como acontecerá no domingo, quando a equipe vai viajar para Goiânia, onde enfrentará o Panamá na terça-feira, no Serra Dourada, em seu primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo - depois, ainda enfrenta a Sérvia, sexta, no Morumbi, em São Paulo.