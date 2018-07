Thiago Silva vai desfalcar PSG por três semanas

A contusão também pode tirar o jogador do amistoso do Brasil contra a Inglaterra, dia 6 de fevereiro, em Londres. O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, vai anunciar os jogadores convocados na semana que vem.

O zagueiro foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo do empate do PSG por 0 x 0 com o Ajaccio, na sexta-feira, após sofrer a contusão.

"O exame de imagem ao qual ele foi submetido hoje confirmou que ele sofreu um problema muscular na região femural da perna esquerda", informou o PSG em seu site oficial.

"Ele ficará fora de ação por pelo menos três semanas", acrescentou a equipe, que enfrentará o Valencia nas oitavas de final da Liga dos Campeões daqui a quatro semanas.

Thiago Silva, de 28 anos, deve desfalcar o vice-líder PSG em ao menos três jogos do Campeonato Francês e no confronto da Copa da França contra o Toulouse.

O brasileiro, considerado um dos melhores zagueiros do mundo, rapidamente se estabeleceu como líder da defesa do PSG após ser contratado do Milan por 42 milhões de euros para esta temporada, e ganhou a braçadeira de capitão em novembro.

Ele jogou 15 partidas do Campeonato Francês e foi fundamental na campanha do PSG na primeira fase da Liga dos Campeões, em que a equipe terminou em primeiro lugar de seu grupo, à frente do Porto.

