Thiaguinho espera substituir Mariano no Fluminense

Sem vencer há quatro partidas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está cheio de desfalques para buscar a reabilitação diante do Atlético Paranaense. Deco, Emerson e Fred estão contundidos, e Mariano, suspenso. Para o lugar do lateral-direito, Muricy Ramalho pode escalar Marquinhos ou Thiaguinho, que é volante mas há tempos atua também no setor.

"Encaro da melhor forma possível essa disputa. Sei que é difícil substituir Mariano, um jogador com nível de seleção brasileira, mas vou procurar dar meu melhor para ajudar o Fluminense. Por enquanto o Muricy não passou nada para o time", declarou Thiaguinho.

Por ser meio-campista de origem, o jogador possui características um pouco mais defensivas do que Mariano. Mesmo assim, ele garante que se atuar diante do Atlético-PR, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão, não deixará a equipe mais recuada.

"Me adaptei bem na lateral. O Mariano vive uma ótima fase, joga muito, mas procuro mostrar o meu trabalho todos os dias. Sei que nesse jogo tenho que fazer o papel dele, cada um tem a sua característica, mas sei que preciso atacar quando tiver espaço. É atacar na hora certa", analisou.